Гравець Динамо розповів, у чому Шовковський схожий на Луческу

Півзахисник Динамо Антон Царенко, який наразі виступає за Лехію Гданськ на правах оренди, вважає, що теперішній головний тренер киян Олександр Шовковський і його попередник Мірча Луческу мають схожі вимоги та принципи.

Його слова передає Український футбол.

"Для мене це два дуже авторитетні наставники, і я безмежно їм вдячний, що мав можливість попрацювати під їхнім керівництвом. У кожного свій стиль і бачення гри, але вони обидва мають подібні вимоги й принципи", – сказав Царенко.

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Раніше стало відомо, що комітет з ліцензування клубів Польського футбольного союзу прийняв рішення не надавати Лехії Гданськ ліцензію, яка дозволяє брати участь в чемпіонаті у зв'язку з невиконанням фінансових критеріїв.

Нагадаємо, у 27 турі Української Прем'єр-ліги Динамо розбило Інгулець та зберегло відстань від другої Олександрії в 4 очки. Водночас перемога киян остаточно вибила Шахтар з гонки за чемпіонство.