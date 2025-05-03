Ще один крок до чемпіонства. Динамо розгромило Інгулець у 27 турі УПЛ

Київське Динамо зробило ще один важливий крок до чемпіонства у поточному сезоні УПЛ. У суботу, 3 травня, команда Олександра Шовковського у матчі 27 туру чемпіонату на виїзді розгромила Інгулець 4:0, забивши по два голи в кожному з таймів.

Голами відзначилися Микола Шапаренко, Микола Михайленко та Владислав Ванат. Ще один м'яч у свої ворота відправив Олександр Діхтярук.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 3 травня

Інгулець – Динамо – 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 38 Діхтярук (автогол), 0:2 – 40 Шапаренко, 0:3 – 55 Михайленко, 0:4 – 57 Ванат

Інгулець: Жилкін, Бенедюк (Свистун 46), Жовтенко (Малиш 46), Дихтярук, Катрич, Лосенко (Лісняк 84), Фарасеєнко, Гаджук, Могильний (П'ятов 62), Сад (Волохатий 62), Пушкарьов

Динамо: Нещерет, Тимчик, Біловар, Попов (Дячук 72), Дубінчак, Михайленко (Бражко 61), Шапаренко (Піхальонок 61), Буяльський (Рубчинський 84), Волошин, Кабаєв (Брагару 61), Ванат

Попередження: 37 Жовтенко

Раніше Шахтар на виїзді розгромив Чорноморець 3:0.

Динамо завдяки цій перемозі набрало 67 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ. Інгулець залишається передостаннім, 15-м із 20 балами і 3-очковим відставанням від зони перехідних матчів.