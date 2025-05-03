Шахтар втратив теоретичні шанси захистити чемпіонський титул УПЛ

Донецький Шахтар втратив навіть теоретичній шанси на чемпіонство у поточному сезоні УПЛ.

Це трапилося після матчу 27 туру між Інгульцем і Динамо. Кияни перемогли із рахунком 4:0. За 3 тури до фінішу сезону команда Олександра Шовковського випереджає Шахтар на 10 очок: підопічні Маріно Пкшича втратили навіть теоретичні шанси захистити своє чемпіонство.

Єдиною командою, яка ще може відібрати титул у Динамо, тепер є Олександрія. Команда Ротаня відстає від киян на 7 очок і має ще один матч у запасі: у неділю, 4 травня, вони на виїзді зіграють із Поліссям (початок поєдинку – о 18:00).

Нагадаємо, Шахтар, який сьогодні розгромив Чорноморець 3:0, ставав чемпіоном України у попередні два роки. Сезон-2021/22 не був дограний через початок повномасштабного вторгнення Росії.