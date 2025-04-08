Шовковський – найкращий тренер в історії УПЛ після Лобановського за важливим показником

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський відзначився цікавим досягненням. Він є найкращим наставником в історії Української Прем'єр-ліги, після Валерія Лобановського, за середньою кількістю очок за матч.

Шовковський в середньому отримує 2,53 бали за гру, що лише на 0,2 очка менше, ніж показник Лобановського. Водночас це на 0,1 пункт більше за результат іншого колишнього тренера Динамо Юрія Сьоміна.

У п'ятірку найкращих також потрапили колишні наставники донецького Шахтаря Паулу Фонсека та Мірча Луческу. Проте румун окрім "гірників" певний час тренував і Динамо.

Топ-5 найкращих тренерів УПЛ за середньою кількістю очок

Валерій Лобановський (Динамо) – 2,55; Олександр Шовковський (Динамо) – 2,53; Юрій Сьомін (Динамо) – 2,52; Паулу Фонсека (Шахтар) – 2,48; Мірча Луческу (Шахтаря/Динамо) – 2,39.

Нагадаємо, за підсумками 23 туру УПЛ у чемпіонаті продовжує лідирувати Динамо, яке впевнено перемогло Лівий Берег. Найближчі переслідувачі "біло-синіх" в обличчі Олександрії та Шахтаря також здобули звитяги.

Із турнірною таблицею УПЛ можна ознайомитись за цим посиланням.