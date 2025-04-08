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Шовковський – найкращий тренер в історії УПЛ після Лобановського за важливим показником

Микола Дендак — 8 квітня 2025, 13:57
Шовковський – найкращий тренер в історії УПЛ після Лобановського за важливим показником
Олександр Шовковський
ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський відзначився цікавим досягненням. Він є найкращим наставником в історії Української Прем'єр-ліги, після Валерія Лобановського, за середньою кількістю очок за матч.

Шовковський в середньому отримує 2,53 бали за гру, що лише на 0,2 очка менше, ніж показник Лобановського. Водночас це на 0,1 пункт більше за результат іншого колишнього тренера Динамо Юрія Сьоміна.

У п'ятірку найкращих також потрапили колишні наставники донецького Шахтаря Паулу Фонсека та Мірча Луческу. Проте румун окрім "гірників" певний час тренував і Динамо.

Топ-5 найкращих тренерів УПЛ за середньою кількістю очок

  1. Валерій Лобановський (Динамо) – 2,55;
  2. Олександр Шовковський (Динамо) – 2,53;
  3. Юрій Сьомін (Динамо) – 2,52;
  4. Паулу Фонсека (Шахтар) – 2,48;
  5. Мірча Луческу (Шахтаря/Динамо) – 2,39.

Нагадаємо, за підсумками 23 туру УПЛ у чемпіонаті продовжує лідирувати Динамо, яке впевнено перемогло Лівий Берег. Найближчі переслідувачі "біло-синіх" в обличчі Олександрії та Шахтаря також здобули звитяги. 

Із турнірною таблицею УПЛ можна ознайомитись за цим посиланням.

Динамо Київ Валерій Лобановський Мірча Луческу Сьомін Чемпіонат України, УПЛ Олександр Шовковський Паулу Фонсека Шахтар Донецьк

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