Мені що, палець відірвати, б***ь? Курйозна ситуація з обручкою, яка шокувала Максимова

Вчора у Полтаві місцева Ворскла приймала Колос. Доля зустрічі вирішилася на 70-й хвилині, коли Данііл Хрипчук втратив м'яч біля своїх воріт, після чого нападники гостей вдвох відіграли Павла Ісенка. Але запам'ятався матч не лише цим. Початок другого тайму затримався через... ніколи не в житті не здогадаєтеся, через що.

Четвертий арбітр довго відмовлявся випускати Дениса Ндукве, бо в нього не знімалася обручка – заборонений на футбольних матчах предмет декору. Рефері навіть не зважав на те, що нападник гравець заклеїв її! Побачивши це, головний тренер Ворскли Юрій Максимов почав дуже емоційно спілкуватися з рефері.

"Вона не знімається! Палець відірвати, чи що, б ***ь? Він замотав тобі кажуть, б ***ь! Заспокойся? Та я тебе зараз заспокою, б***ь! Він рукавиці одягнув, ти бачиш?" – лютував Максимов.

Після тривалих переговорів сторонам таки вдалося знайти компроміс. Закінчилося все тим, що Ндукве одягнув рукавиці й після цього його таки допустили до гри.

Подібні випадки нечасто трапляються на найвищому рівні, але з нещодавнього одразу згадався Жюль Кунде на чемпіонаті світу-2022. У матчі 1/8 фіналу проти Польщі він майже тайм відіграв з намистом на шиї, аж поки головний арбітр зустрічі не зобов'язав його зняти прикрасу.

Нагадаємо, Юрій Максимов очолив Ворсклу наприкінці жовтня. В першому ж матчі під керівництвом нового-старого тренера полтавці влаштували перестрілку з Вересом, а потім дали бій Динамо в Кубку України.