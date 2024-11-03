Фатальна помилка Хрипчука в огляді матчу УПЛ між Ворсклою та Колосом

Полтавська Ворскла мінімально поступилась ковалівському Колосу у 12 турі чемпіонату України.

Огляд матчу

Ковалівці завдяки перемозі набрали 12 очок та піднялися на 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Ворскла з 10 балами посідає 13-ту сходинку.

Чемпіонат України – УПЛ

3 листопада, 12 тур

Ворскла (Полтава) – Колос (Ковалівка) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 69 Салабай

Ворскла: Ісенко, Бацула, Гучек, Хрипчук (Ізотов, 89'), Крупський, Корнієнко (Нестеренко, 46'), Челядін, Скляр, Кане, Ковталюк (Ндукве, 46'), Ієде

Колос: Пахолюк, Козік, Бондаренко, Краснічі, Поправка, Демченко, Оріховський – Велетень (Алефіренко, 74'), Дієго (Салабай, 58'), Третьяков (Гусол, 74'), Болівар (Безбородько, 88')

Попередження: Корнієнко (13'), Крупський (30') – Дієго (36'), Поправка (47'), Краснічі (66')

Ворскла у наступному турі зустрінеться з Чорноморцем, їх матч відбудеться 8 листопада. Колос наступного дня прийме Кривбас.

Напередодні Карпати розгромили Лівий берег, а Шахтар мінімально переміг Чорноморець.