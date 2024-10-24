Максимов вдруге очолив Ворсклу

Колишній головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов став головним тренером Ворскли.

Спочатку Аккаунт полтавського клубу в Instagram опублікував фото 55-річного спеціаліста, який тримає футболку Ворскли, з підписом "Вже скоро". Це означало, що офіційне представлення Максимова відбудеться вже найближчим часом. Клуб із цим не забарився. Президент клубу Роман Черняк і віцепрезидент Олег Лисак представили Максимова команді.

До тренерського штабу Максимова увійшли також Сергій Ревут (раніше також працював у Полтаві) і Микола Іщенко. Сергій Долганський залишається в команді, і відповідатиме за підготовку воротарів.

Контракт Юрія Вільовича з Ворсклою розраховано до 30 червня 2026 року.

ФК Ворскла Полтава

Раніше повідомлялось, що керівництво Ворскли розглядає варіант із поверненням в клуб Максимова, який очолював клуб з 2019 по 2022 рік.

До вчорашнього дня "зелено-білих" очолював Сергій Долганський, з яким команда зазнала трьох поразок поспіль та наразі з 9 очками перебуває на 12-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату України.

Останнім клубом Максимова був Дніпро-1.