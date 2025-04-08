Артета: Ми готові перемогти Реал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловися напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та заявив, що його підопічні готові здолати "вершкових".

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми готові перемогти Реал – саме такий настрій мені потрібен. Ми хочемо бути тією командою, яка в нас було останньої чверті минулого сезону. В цьому наша суперсила.

Прямо зараз це найважливіша гра в моїй кар'єрі. Це та стадія, той ажіотаж навколо клубу, який ми хочемо бачити. Ось чому я вирішив тренувати та обрав саме Арсенал", – розповів Артета.

Нагадаємо, що матч між Арсеналом та Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок, 8 квітня. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Андрій Лунін не потрапив до заявки мадридців на матч з "канонірами".