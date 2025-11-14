Українська правда
Це матч, який хочеться забути: Мартінес – про поразку Португалії від Ірландії та вилучення Роналду

Олексій Мурзак — 14 листопада 2025, 13:42
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував поразку своєї команди від Ірландії в межах 5 туру відбору на ЧС-2026, наголосивши, що суперник заслужив перемогу.

Його слова наводить Record.

"Згоден, це матч, який хочеться забути, але у футболі таке буває. Все, що могло піти не так, пішло не так, а Ірландія провела гру вдало. Ми обговорювали стандартні положення, переходи, нам не вистачало чіткого плану, але команда боролася до кінця.

Останні 20 хвилин показали характер гравців. Треба визнати: Ірландія заслужила перемогу. Тепер націлюємося на недільний матч і розраховуємо на підтримку стадіону. Це дозволить нам підтвердити вихід на чемпіонат світу", – зазначив він.

Також не оминув Мартінес і епізод із вилученням Кріштіану Роналду.

"Ми обговорили епізод з Кріштіану. Гравцеві такого рівня важко перебувати в штрафному майданчику, де постійно є контакти з захисниками. У цьому випадку йому не пощастило – ніякої грубої гри не було. На відео момент виглядає гірше, ніж був насправді. Це його перша червона картка за збірну, і це неймовірно", – підкреслив тренер.

Нагадаємо, Роналду загрожує три матчі дискваліфікації за червону картку в матчі проти Ірландії.

