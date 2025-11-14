Це матч, який хочеться забути: Мартінес – про поразку Португалії від Ірландії та вилучення Роналду

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував поразку своєї команди від Ірландії в межах 5 туру відбору на ЧС-2026, наголосивши, що суперник заслужив перемогу.

Його слова наводить Record.

"Згоден, це матч, який хочеться забути, але у футболі таке буває. Все, що могло піти не так, пішло не так, а Ірландія провела гру вдало. Ми обговорювали стандартні положення, переходи, нам не вистачало чіткого плану, але команда боролася до кінця.



Останні 20 хвилин показали характер гравців. Треба визнати: Ірландія заслужила перемогу. Тепер націлюємося на недільний матч і розраховуємо на підтримку стадіону. Це дозволить нам підтвердити вихід на чемпіонат світу", – зазначив він.