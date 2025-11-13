Українська правда
Роналду отримав червону картку у матчі з Ірландією

Олександр Булава — 13 листопада 2025, 23:28
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав вилучення у матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ірландії.

На 59-й хвилині гри португалець вдарив ліктем суперника у штрафному майданчику під час боротьби за позицію. Спочатку арбітр показав 40-річному футболістові жовту картку, проте після перегляду відеоповтору вилучив гравця.

Для Роналду – це перша червона картка за збірну Португалії за 226 матчів.

Португалія на 75-ту хвилину гри поступалась з рахунком 0:2. Наразі португальці є лідером групи F, маючи в активі 10 балів, Ірландія йде третьою з 7 пунктами.

Нагадаємо, напередодні Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його професійній кар'єрі.

