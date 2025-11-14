Роналду загрожує три матчі дискваліфікації за червону картку в матчі проти Ірландії
Головна зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду може пропустити не тільки завершальний матч відбору до ЧС-2026, а й старт мундіалю.
Про це пише ESPN.
Нагадаємо, у другому таймі гри проти Ірландії Роналду вдарив ліктем суперника у штрафному майданчику під час боротьби за позицію. Спочатку арбітр показав 40-річному футболістові жовту картку, проте після перегляду відеоповтору вилучив гравця.
Тепер Роналду загрожує триматчева дискваліфікація, яка потенційно означає пропуск перших двох матчів майбутнього чемпіонату світу – все через "агресивну гру або атаку суперника, зокрема удари ліктем".
Для багаторазового володаря Золотого м'яча це перша червона картка за збірну Португалії за 226 матчів.
Португалія у підсумку поступалась з рахунком 0:2. Попри це, саме португальці є лідером групи F, маючи в активі 10 балів, Ірландія йде третьою з 7 пунктами.
Наступну гру збірна Португалії проведе 16 листопада проти Вірменії – стартовий свисток заплановано на 16:00 за київським часом.
Напередодні Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його професійній кар'єрі.