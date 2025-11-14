Роналду загрожує три матчі дискваліфікації за червону картку в матчі проти Ірландії

Головна зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду може пропустити не тільки завершальний матч відбору до ЧС-2026, а й старт мундіалю.

Про це пише ESPN.

Нагадаємо, у другому таймі гри проти Ірландії Роналду вдарив ліктем суперника у штрафному майданчику під час боротьби за позицію. Спочатку арбітр показав 40-річному футболістові жовту картку, проте після перегляду відеоповтору вилучив гравця.

Cristiano Ronaldo is at serious risk of being banned for at least the first game of the 2026 World Cup after being shown a red card for the first time in his record-setting international career.



FIFA disciplinary rules require its judges to impose a ban of "at least two matches… pic.twitter.com/bpjpZJVSPj — ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2025

Тепер Роналду загрожує триматчева дискваліфікація, яка потенційно означає пропуск перших двох матчів майбутнього чемпіонату світу – все через "агресивну гру або атаку суперника, зокрема удари ліктем".

Для багаторазового володаря Золотого м'яча це перша червона картка за збірну Португалії за 226 матчів.

Португалія у підсумку поступалась з рахунком 0:2. Попри це, саме португальці є лідером групи F, маючи в активі 10 балів, Ірландія йде третьою з 7 пунктами.

Наступну гру збірна Португалії проведе 16 листопада проти Вірменії – стартовий свисток заплановано на 16:00 за київським часом.

Напередодні Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його професійній кар'єрі.