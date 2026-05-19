Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Наречена Роналду шокувала фанатів, кардинально змінивши імідж

Богдан Войченко — 19 травня 2026, 09:44
Instagram
Наречена Роналду шокувала фанатів, кардинально змінивши імідж

Наречена Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес, несподівано змінила імідж та вразила фанатів новим образом на Каннському кінофестивалі.

32-річна модель з'явилася на заході у статусі блондинки, продемонструвавши новий стиль під час церемонії Kering Women in Motion Awards.

Для виходу Джорджина обрала чорний костюм у поєднанні зі світло-блакитним жакетом, а сам захід відбувся у межах 79-го Каннського кінофестивалю у Канни.

Новий образ нареченої Роналду миттєво розлетівся соцмережами та викликав бурхливе обговорення серед фанатів.

Нагадаємо, Роналду та Джорджина оголосили про заручини у серпні 2025 року після дев'яти років стосунків. За інформацією ЗМІ, весілля пари може відбутися вже влітку 2026 року після завершення чемпіонату світу.

Читайте також :
Фото Лише три місяці після пологів: Бех-Романчук підірвала мережу сміливою фотосесією

Раніше повідомлялося, що колишній друг Джорджини спростував історію про випадкове знайомство футболіста з Родрігес.

Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес фотосесія Lifestyle