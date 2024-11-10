Припустилися дитячих помилок: наставник Руха – про поразку від Вереса

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував поразку від Вереса в 13-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що суперник здобув заслужену перемогу.

Про це наставник львівського клубу сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

Зокрема, тренер прокоментував невдалі стартові хвилини матчу, коли команда пропустила двічі.

"Будемо аналізувати, будемо робити висновки, чому так сталося. На жаль, не всі футболісти були підготовлені до цієї гри, тому що, ще раз хочу повторити, це грубі помилки. Такі помилки на рівні УПЛ не можна допускати.



Я тільки що хлопцям те саме сказав у роздягальні, тому що кожну гру треба виходити і грати з драйвом, грати з емоціями. Не можна в футбол виходити і грати тільки на якійсь, якої ще нема на сьогодні, майстерності. Потрібно виходити з першої і до останньої хвилини грати на максимумі своїх можливостей – тоді буде позитивний результат", – сказав Пономарьов.