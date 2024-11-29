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Наставник Олімпіакоса висловився про травму Яремчука

Руслан Травкін — 29 листопада 2024, 11:58
Наставник Олімпіакоса висловився про травму Яремчука
Хосе Луїс Менділібар
facebook.com/OlympiacosFC

Наставник Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар висловився про травму українського форварда Романа Яремчука, яку нападник отримав у грі проти Ліги Європи проти ФКСБ.

Слова фахівця цитує клубна пресслужба.

"Травма Яремчука стала для нас великим нещастям, тому що на той момент ми мали чисельну перевагу і намагалися скористатися цим, випустивши ще одного нападника.

Як тільки він вийшов, ви побачили, що він створив хороший момент, але перевага була втрачена з його травмою. Гравці травмуються протягом сезону, і незалежно від того, наскільки великий у вас склад, цього завжди недостатньо. На лаві запасних у нас не було іншого нападника, який міг би замінити його, як нам було потрібно.

З таким графіком, можливо, ми повинні були дати нашим гравцям більше часу на відпочинок, але ми не можемо цього зробити, тому що у нас ігри йдуть одна за іншою, – сказав Менділібар.

Замість Романа на заміну вийшов португальський захисник Сержіу Олівейра, а Олімпіакос у більшості не зміг дотиснути господарів. Поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Нагадаємо, за останніми чутками, вже в січні Яремчук може залишити грецьку команду. В Олімпіакосі здивовані тим, що в національній збірній українець показує зовсім інший футбол. "Червоно-білі" вже навіть визначилися з ціною на 29-річного нападника.

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