Наставник Олімпіакоса висловився про травму Яремчука

Наставник Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар висловився про травму українського форварда Романа Яремчука, яку нападник отримав у грі проти Ліги Європи проти ФКСБ.

Слова фахівця цитує клубна пресслужба.

"Травма Яремчука стала для нас великим нещастям, тому що на той момент ми мали чисельну перевагу і намагалися скористатися цим, випустивши ще одного нападника.

Як тільки він вийшов, ви побачили, що він створив хороший момент, але перевага була втрачена з його травмою. Гравці травмуються протягом сезону, і незалежно від того, наскільки великий у вас склад, цього завжди недостатньо. На лаві запасних у нас не було іншого нападника, який міг би замінити його, як нам було потрібно.

З таким графіком, можливо, ми повинні були дати нашим гравцям більше часу на відпочинок, але ми не можемо цього зробити, тому що у нас ігри йдуть одна за іншою, – сказав Менділібар.