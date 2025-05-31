Гасперіні: Я сам ухвалив рішення покинути Аталанту
Джан П'єро Гасперіні
Getty Images
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про рішення покинути бергамасків.
Слова італійського фахівця передає L'eco Di Bergamo.
"Рішення про завершення співпраці з Аталантою ухвалив виключно я. Я зрозумів, що настав час зробити цей крок. Не говоримо про прощання, мені це не подобається: мені потрібні були нові стимули", – заявив Гасперіні.
Раніше повідомлялося, що "вовки" вже підготували трирічний контракт і Гасперіні попросив Аталанту дозволити йому вести переговори з іншими командами.
Аталанта своєю чергою вже підшукала варіанти заміни для 67-річного тренера. Джан П'єро Гасперіні очолює команду з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.
У нинішньому сезоні Аталанта посіла третє місце в турнірній таблиці Серії А та кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.