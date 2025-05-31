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Гасперіні: Я сам ухвалив рішення покинути Аталанту

Станіслав Лисак — 31 травня 2025, 16:32
Джан П'єро Гасперіні
Джан П'єро Гасперіні
Getty Images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про рішення покинути бергамасків.

Слова італійського фахівця передає L'eco Di Bergamo.

"Рішення про завершення співпраці з Аталантою ухвалив виключно я. Я зрозумів, що настав час зробити цей крок. Не говоримо про прощання, мені це не подобається: мені потрібні були нові стимули", – заявив Гасперіні.

Раніше повідомлялося, що "вовки" вже підготували трирічний контракт і Гасперіні попросив Аталанту дозволити йому вести переговори з іншими командами.

Аталанта своєю чергою вже підшукала варіанти заміни для 67-річного тренера. Джан П'єро Гасперіні очолює команду з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.

У нинішньому сезоні Аталанта посіла третє місце в турнірній таблиці Серії А та кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

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Джан П`єро Гасперіні

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