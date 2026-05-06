Гасперіні: Не знаю, чи зможе Довбик повернутися до завершення чемпіонату

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні заявив, що сподівається, що команда збереже той же рівень, який продемонструвала в останньому матчі проти Фіорентини (перемога 4:0 4 травня), та оцінив шанси Артема Довбика відновитися після травми до завершення сезону.

Слова тренера наводить TuttoMercatoWeb.

"Ми прагнемо бачити Рому в останніх 3 матчах чемпіонату такою ж, як проти Фіорентини. Ми підходимо до цього у правильний момент, майже всі наші гравці вже відновилися. Залишаються ще Пеллегріні, Довбик, якого ми практично не мали, і я не знаю, чи зможе він повернутися до завершення чемпіонату.

Але це команда, яка зараз демонструє хороший футбол, забиває завдяки різним гравцям і навіть відзначається якісними голами. Ми знаємо, що попереду три матчі: у нас немає права на помилку, і ми готуємося до цього", – заявив тренер.