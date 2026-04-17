Гасперіні – про конфліктну ситуацію з Раньєрі: Я хотів би спробувати запобігти всьому цьому

Головний тренер італійської Роми Джан П'єро Гасперіні висловився щодо відносин з радником клубу Клаудіо Раньєрі та їхньої публічної суперечки про трансферну політику.

Його слова передає Reuters.

"Для мене це було справді неймовірною несподіванкою, адже між мною та Раньєрі ніколи, і я маю на увазі ніколи, не було розбіжностей у поглядах. З того моменту я турбувався лише про дві речі: по-перше, не відповідати, а по-друге, навіть якщо я був мимоволі втягнутий у цю ситуацію, намагатися не завдати жодної шкоди чи труднощів команді.

Я хотів би спробувати запобігти всьому цьому, але для мене це було неможливо. Тож відсьогодні я б дуже хотів, щоб ми говорили про футбол".