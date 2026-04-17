"Для мене, для команди, для завтрашнього матчу це не має жодного значення. Ми намагалися зосередитися виключно на технічній стороні, на самому матчі, і для мене дуже важливо не виправдовуватися і не завдавати шкоди команді, уболівальникам, будь-якої шкоди".
Гасперіні – про конфліктну ситуацію з Раньєрі: Я хотів би спробувати запобігти всьому цьому
Головний тренер італійської Роми Джан П'єро Гасперіні висловився щодо відносин з радником клубу Клаудіо Раньєрі та їхньої публічної суперечки про трансферну політику.
Його слова передає Reuters.
"Для мене це було справді неймовірною несподіванкою, адже між мною та Раньєрі ніколи, і я маю на увазі ніколи, не було розбіжностей у поглядах. З того моменту я турбувався лише про дві речі: по-перше, не відповідати, а по-друге, навіть якщо я був мимоволі втягнутий у цю ситуацію, намагатися не завдати жодної шкоди чи труднощів команді.
Я хотів би спробувати запобігти всьому цьому, але для мене це було неможливо. Тож відсьогодні я б дуже хотів, щоб ми говорили про футбол".
Зауважимо, що Раньєрі, якому не сподобалася критика Гасперіні щодо трансферів клубу, заявив, що жоден гравець не був підписаний без згоди головного тренера.
Наступна гра "вовків" відбудеться 18 квітня о 21:45 проти колишньої команди Гасперіні Аталанти. Наставник запевнив, що ситуація з Раньєрі не має ніякого значення для цього матчу, чи для команди.