Своєчасний холодний душ? 4 висновки з матчу Динамо — Рейнджерс

Київське Динамо не зуміло втримати перевагу над шотландським Рейнджерс у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У контексті двохматчевого протистояння домашня нічия 1:1 вигідним результатом не може бути апріорі.

Втім, для того, щоб іти вперед, треба винести правильні уроки з того, що вже відбулося. Чемпіон розставляє головні акценти після того, що сталося на "Арені Люблін".

Перемога в дуелі з Партизаном зіграла злий жарт: розплата за неможливість добити суперника не забарилася

У попередньому раунді "біло-сині" пройшлися по сербському Партизану асфальтоукладачем. Гучна звитяга додала киянам упевненості в своїх силах. Проте в матчі з Рейнджерс склалося зовсім інше враження. Динамо постраждало від двох, на перший погляд, взаємовиключних факторів. Мова про занадто шанобливе ставлення до суперника на фоні відчутної переваги.

Фото: ФК Динамо Київ

Відповідь проста — друге було реальністю лише в першій половині гри, тоді як по перерві столичний український клуб чомусь задався ціллю обмежити тиск на володіння опонента по максимуму. Так, наче перед киянами була не команда, яка тільки набирає форму та відновлює ігрові зв'язки у офіційних матчах, а клуб, який переважає Динамо за кондиціями, й от-от зажене "біло-синіх" за обрій безперервними набігами на ворота Шовковського. Підсумок невтішний: замість сюжетної лінії з 2:0 і комфортною перевагою з гарним настроєм при виході на поле стадіону в Глазго Динамо отримало сценарій з чуттєвим ударом під дих на останніх секундах двобою як розплату за відмову від сміливості, 1:1, а головне — туманні перспективи перемоги в дуелі.

Заміни, які не зіграли: Динамо постраждало від бажання надати досвід молоді

Перед останньою атакою в грі на полі у складі команди Шовковського захищалися 6 футболістів, не старших за 22 роки. Зайве казати, що й єврокубковий досвід Володимира Бражка, Назара Волошина, Максима Брагару, Костянтина Вівчаренка, а особливо — Тараса Михавка, не вражає. Не вельми попереду партнерів Владислав Ванат. То чи варто дивуватися, що саме із зони відповідальності двох молодих беків і прийшов гол у момент, коли більш загартовані футболісти концентрують максимум зусиль, знаючи, що непоправне ближче, ніж будь-коли?

Фото: ФК Динамо Київ

Можна хоч 100 разів товкмачити самому собі запитання "чому Шовковський випустив з перших хвилин не 23-річного Себальйоса, а 19-річного Михавка, а Вівчаренка у другому таймі не замінив Дубінчак?", але правда в тім, що й сам наставник киян у своєму ремеслі необхідні навички та вміння нині лише здобуває так само, як і немала кількість його підопічних. Вистачає питань і до інших замін, хай і не за іменами, а радше своєчасністю рішень. І саме ціною таких болючих "майстеркласів" від суперників набуваються безцінні знання.

Суперник використав дещицю переваги у силовій компоненті, й у Глазго зробить наголос на цій перевазі

Перед грою про важку битву та необхідність витримати нав’язану суперником боротьбу не говорив лише лінивий. Та шотландський вовк, чи то пак — ведмідь, виявився зовсім не таким страшним, як малювали. Втім, лише тому, що не проявив себе в цьому аспекті гри належним чином сам. Рейнджерс грав у силу своїх наразі скромних можливостей, а з великими зусиллями вмикався лише тоді, коли намацував очевидні хиби у побудовах опонента.

Фото: ФК Динамо Київ

Динамо програло немало єдиноборств, а особливо дошкульними були спроби Джерс у штрафному майданчику киян. Показовими є цифри проведених командами ударів (9 проти 12, 5 проти 7 — у отвір), а особливо — кутових (4 проти 5). В усіх випадках — на користь Джерс. Враховуючи "заточеність" клубу з Глазго на лонгболли, навіси, простріли, а подекуди й продавлювання захисників суперника, вдома шотландці точно виконають значно більше подач з корнерів, а тиск на володіння Динамо зросте в рази.

Рейнджерс не здивував, але за тиждень суперник набере оберти

За перебігу подій на полі, який стався увечері напередодні, мирова навіть може здатися прийнятним результатом для українського клубу. Але це той випадок, коли на вагу золота — кожен день, а ти вже не на тому етапі, щоб за 7 днів додати так само суттєво, як опонент.

Фото: ФК Динамо Київ

Варто розуміти: Динамо не обіграло суперника на "своєму" полі перед виїздом до команди, яка перебувала чи не в найнижчій точці готовності до сезону. Перед виїздом до максимально "домашнього" візаві, який на своєму полі постає зовсім іншим колективом. І це — неабияка проблема.