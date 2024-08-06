Головна загроза Динамо. В складі Рейнджерс грає унікальний захисник-бомбардир

Англієць Джеймс Таверньє — 32-річний капітан шотландського Рейнджерс. Та з цього регалії британця тільки починаються. Його кар'єра — приклад необхідності завжди вірити в свої сили, а головне — шукати свою команду.

У міжсезоння "плюшеві ведмедики" попрощалися з одним із важливих футболістів лінії оборони Коннором Голдсоном, і це рішення керівництва викликало нерозуміння вболівальників. Герой нашої розповіді — ще один захисник, проте на фоні Голдсона є фігурою для Джерс значно більш масштабною. Таверньє — футболіст із величезним бекграундом, а до всього — ще й украй цікава особистість у розрізі сучасного футболу як такого. І небезпечна для Динамо в матчах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Розповідаємо, чому.

День офіційного рекорду

30 березня 2024 року, в матчі 31-го туру шотландського Прем'єршипу Рейнджерс-Хіберніан (3:1), Джеймс Таверньє відзначився голом. Це взяття воріт не просто було вирішальним у грі, а дозволило йому стати найрезультативнішим британським беком у історії. Цікаво, що в середині першої половини 32-річний оборонець не зміг реалізувати одинадцятиметровий штрафний удар, проте за кілька хвилин зумів успішно підключитися до атаки й влучним ударом встановив пам'ятне досягнення.

🎙️ James Tavernier insists it’s beyond his wildest dreams to make history by becoming the UK’s highest scoring defender ever in the 3-1 win over Hibernian.



Read More from James ⤵️ — Rangers Football Club (@RangersFC) March 30, 2024

Завдяки цьому голу Таверньє довів лік забитим м'ячам до 131-го у кар'єрі (до завершення сезону були ще 2 голи у його виконанні). Таким чином, англієць перевершив рекорд шотландця Грема Александера. Загалом у розіграші-2023/24 Таверньє записав у свій актив 24 голи та 12 асистів у 58 матчах у всіх турнірах.

Найкращий голеадор

Таверньє — не просто правий захисник, який забиває багато. За час перебування в Рейнджерс він відзначався менш як 10 м’ячами за сезон лише у 3 випадках, кілька разів претендував на ранг найкращого бомбардира першості Шотландії. А у сезоні-2021/22 йому підкорилося й таке досягнення. Щоправда, не в Прем’єршипі. Але ж у турнірі зі значно вищою конкуренцією! Мова про другий за престижністю єврокубок, Лігу Європи. Тоді із 7 голами Джеймс став найрезультативнішим гравцем змагання, а "світло-сині" дійшли до фіналу, де програли німецькому Айнтрахту в серії післяматчевих пенальті.

Фото з соціальних мереж

Втім, варто розуміти, що забиті Таверньє м’ячі — зовсім не тільки голи після єдино вірного завершення атак із гри. Таким макаром Джеймс провів лише 49 зі 133 голів у насиченій кар'єрі. Решту ж вдалося відправити у ворота суперників після пробиття штрафних та одинадцятиметрових. Разом з тим, кидається у вічі вміння Таверньє бути майстром ударів із "точки" — він зміг реалізувати аж 65 таких спроб. Тож не варто дивуватися, що в нього аж 6 дублів із пенальті. Не менш цікаво, що вперше з "точки" Джеймс забив аж у 26.

Ключова фігура в команді

Свою важливість Таверньє звик доводити не на словах. Капітан Джерс майже не має пропущених офіційних матчів. Показовий факт: лише в 2 із 9-ти (нинішній — 10-й) сезонів, проведених у складі "ведмедиків", він не зумів увійти в двійку найкращих за показником ігрових хвилин у колективі, а тричі "перемагав".

Фото з соціальних мереж

У Глазго Таверньє переїхав перед початком сезону-2015/16, коли "світло-сині" ще навіть не вийшли до вищої ліги національного чемпіонату після того, як опинилися у четвертому дивізіоні. Справжній прорив у його грі настав із призначенням тренером Джерс Стівена Джеррарда. Легенда Ліверпуля потім говорив, що грав з багатьма видатними правими латералями, й перераховував імена Кайла Вокера, Глена Джонсона, Стіва Фіннена. І ставив Таверньє поруч з ними. Інші тренери Рейнджерс були такої ж думки, й надавали Джеймсу повну свободу дій на полі разом із підвищеною відповідальністю за долю команди. А той не втомлювався показувати, що здатен впоратися з обома "завданнями".

Рейнджерс як оаза нерозкритого таланту Джеймса

Статистика Таверньє вражає. У нього 606 матчів на професійному рівні та 276 результативних дій (134+142 за системою "гол+пас"). В наш час такими цифрами може похизуватися не кожен форвард.

Джерс заплатили за майбутню легенду клубу лише 200 тисяч фунтів. І це сьогодні він — одне з найуспішніших придбань у історії "світло-синіх". А тоді в трансферу вистачало критиків, адже Рейнджерс, аж ніяк не маючи бездонних кишень, за пристойні для себе кошти підписували футболіста, який не заграв у, м'яко кажучи, сірих англійських клубах. Останні 6 місяців перед переїздом на північ Таверньє провів у оренді в Бристолі, який змагався на рівні 3-го дивізіону Англії. Проте й там міцного місця в старті аж ніяк не мав. Так, у другій половині розіграшу-2014/15 Таверньє зіграв лише у 12 із 22 матчів національної першості, а з перших хвилин його випускали узагалі тільки в 9 випадках.

Фото з соціальних мереж

Як виявилося, треба було "лише" опинитися у потрібний час у потрібному місці. В Джерс він без розкачки став основним, і тут же віддячив за довіру. Таверньє провів не просто вдалу кампанію, а зльоту подарував уболівальникам Джерс найкращий сезон у своєму виконанні в кар'єрі. В розіграші-2015/16 він відбігав із перших хвилин усі 50 матчів у кожному турнірі, й лише у трьох випадках сідав на лаву протягом гри. Тоді ж стало ясно, що Таверньє має неабиякі навички атакувального футболіста. Джеймс забив 15 м'ячів та віддав 23 результативні передачі у всіх змаганнях. І став найкращим асистентом колективу та найкращим гравцем команди за системою "гол+пас". А тепер — увага: за весь період своєї кар'єри до того сезону англієць вичавив із себе усього 21 результативну дію (9+12).

Як йому протистояти?

Таверньє з тих, хто проводить немало часу на половині поля суперників, створюючи для партнерів додаткові коридори та ширину на своєму фланзі. Така гра Джеймса неодноразово дозволяла крайнім хавбекам Джерс зміщуватися ближче до центру. Останнє, у свою чергу, мало на меті створення чисельної більшості в нападі. Оскільки ж Таверньє ще й типовий футболіст із двома серцями, проблем із "фізикою" він не має ніяких, і "додому" повертатися встигає.

Фото з соціальних мереж

Втім, недоліки є у всіх. У випадку з Джеймсом такими є не краща гра без м’яча, неефективний відбір та несприйняття тиску. Якщо на фланзі Таверньє у фазі атаки у компактній зоні опиняються 2-3 футболісти, які швидко просувають круглого його зоною відповідальності, вірогідність помилки Джеймса неминуче зростає. Враховуючи ж, що до лівого краю в Динамо тяжіють такі "розумні" футболісти, як Микола Шапаренко та Віталій Буяльський, шанси зробити статиста з Таверньє в киян будуть.