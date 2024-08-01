Ведмедики з укороченими пазурями. 5 фактів про наступного суперника Динамо в ЛЧ

Київське Динамо надзвичайно впевнено здолало бар’єр у вигляді сербського Партизана у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Напередодні команда Олександра Шовковського знищила любителів грати з російськими клубами і в Белграді.

Наступним опонентом Динамо на шляху до групового раунду найбільш престижного європейського клубного турніру буде шотландський Рейнджерс. Чемпіон вирішив не відкладати процес знайомства читачів із "плюшевими ведмедиками", й починає з головного одразу після завершення останньої сутички киян на міжнародній арені.

Продовження — там, де й початок

Про можливі зустрічі із шотландським Рейнджерс у третьому раунді кваліфікації ЛЧ було відомо ще до першого матчу з Партизаном. Проте щонайменше для того, щоб не наврочити, про минуле заради майбутнього в контексті дуелі, яка вже є реальністю, говорити варто лише зараз.

Справа в тім, що прийдешнє протистояння буде першою грою київського клубу з колективом із країни Роберта Бернса за 37 років. Попередньою була дуель у в розіграші-1986/87 в межах "попередника" Ліги чемпіонів — Кубку європейських чемпіонів. І тоді опонентом ДК був саме Рейнджерс. У першій грі кияни обіграли Джерс 1:0, проте у матчі-відповіді поступилися 0:2. Загалом раніше столичний український клуб перетинався із шотландськими колективами чотири рази. Тричі — з Селтиком (1966-й, 1967-й та 1986-й роки), а попереднє рандеву з Рейнджерс ми згадали вище.

На "Айброкс" кипить робота по суттєвому оновленню складу

Ще напередодні матчу-відповіді Динамо з Партизаном Рейнджерс досягли попередньої згоди з нідерландським Твенте щодо купівлі центрального захисника Робіна Проппера. У випадку такого трансферу, футболіст стане вже 9-м новачком "світло-синіх" цього літа.

Фото з соціальних мереж

Проте й на двері в Джерс вказали багатьом. Власне, пішла з команди така ж кількість виконавців, серед яких такі доволі відомі футболісти, як Сем Ламмерс, Борна Барішич чи Кемар Руф.

Напередодні дуелі з Динамо Джерс продали лідера захисту

В компанії 9 гравців, які виявилися непотрібні тренерському штабу "ведмедиків", несподівано опинився й Коннор Голдсон. Високий (191 см) 31-річний англієць грав за Джерс із липня 2018-го, коли переїхав до Глазго із Брайтона. Тепер він буде виступати за Аріс із Лімассола.

Rangers FC

У попередньому сезоні Голдсон награв 48 матчів у всіх турнірах та 4316 хвилин. Так, отримав 11 жовтих карток, проте підвищена активність у відборі навряд стала причиною відмови від його послуг. Ба, навіть більше — Голдсон був тим футболістом, який мав відчутний авторитет серед партнерів. Наразі таке рішення Рейнджерс викликає у місцевих ЗМІ лише подив, а номінально на місце Коннора прийшов хіба що 20-річний Клінтон Нсіала з молодіжної команди італійського Мілана.

Наставник шотландського клубу знає, як це — засмучувати Динамо

З середини жовтня минулого року Рейнджерс очолює 50-річний бельгієць Філіпп Клеман. Кажете, десь його ім'я в контексті долі українського клубу вже чули? Ви не помилилися. Це саме той Клеман, який очолював теж бельгійський Брюгге в сезоні-2021/22.

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І це саме той Клеман, який фактично став вироком тренерському таланту Олександра Хацкевича. Тоді, у серпні 2021-го, Динамо протистояло Брюгге так само у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Гостьовий матч кияни програли 0:1, а вдома відіграти відставання не змогли — 3:3, після чого білоруського наставника було звільнено.

Рейнджерс — шотландський "брат" київського клубу

Клуб із Глазго вигравав національну першість 55 разів. Як і у випадку з 16-ма (а також 13-ма в СРСР) переможними сезонами київського Динамо, це — національний рекорд. Але схожість із "біло-синіми" поширюється і на трофейний голод.

Востаннє Джерс вигравали шотландський Прем'єршип у сезоні-2020/21. Тоді ж… правильно, поки востаннє тріумфувало в УПЛ і Динамо. Власне, забігаючи наперед, варто сказати, що перспектива відчутно райдужною не є для обох клубів і вже перед кампанією, яка стартує от-от. Конкуренти — Селтик та Шахтар — слабшими аж ніяк не стали, й за такими критеріями, як підбір футболістів та малюнком гри, Рейнджерс та Динамо поки переважають.