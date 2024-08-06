Перевага у ключових компонентах та кадрові зміни. 5 інтриг матчу Динамо — Рейнджерс

6 серпня о 21:00 на "Арені Люблін" київське Динамо прийматиме шотландський Рейнджерс. Гра відбудеться в межах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Чемпіон виділяє головне перед стартовим свистком. І поспішає поділитися своїми спостереженнями.

Чи скористається Динамо невтішним станом суперника?

До гри з киянами Джерс підходять не в найкращому настрої. "Ведмедики" встигли провести матч національного чемпіонату з Гартс, і знову своїх шанувальників розчарували — нулі на табло.

З урахуванням контрольних матчів клуб з Глазго не знає смаку перемог протягом уже 7 матчів. Останню вікторію Рейнджерс святкував іще 14 травня, коли в межах Прем’єршипа переграв Данді (5:2). Варто відзначити, що в міжсезоння "світло-сині" протистояли відомим клубам: Аяксу, МЮ, Бірмінгему та Уніону, проте в кожному випадку не вигравали, й украй погано себе проявили в обороні — пропускали не менш як по 2 м'ячі й 10 загалом.

Буяльський чи Піхальонок: Шовковський має приємний головний біль

У Белграді Віталій Буяльський та Олександр Піхальонок вийшли на поле з перших хвилин. Тоді ж "біло-сині" вимушено зіграли без чистого опорного півзахисника. Вийшло вражаюче ефективно, проте сподіватися на такий же фокус із Рейнджерс не варто.

Фото: ФК Динамо Київ

Команда Філіппа Клемана — суперник відчутно більш високого рівня, й у таборі киян це не розуміти не можуть. Тому Володимир Бражко своє місце на полі вище центральних захисників обов’язково отримає. А от кому надасть перевагу Шовковський — украй ефективному новачку чи ще вчора ключовому виконавцю у групі атаки — непросте запитання, на яке отримаємо відповідь вже ближче до початку гри.

Хто замість Дячука?

Травма Максима Дячука стала єдиним, проте суттєвим негативом за підсумками протистоянь із Партизаном. Тепер тренерський штаб змушений вибудовувати гру на надважливому плацдармі по-іншому, а зіграна пара Дячук-Попов щонайменше на деякий час втрачає актуальність.

Фото: ФК Динамо Київ

Незважаючи на наявність 3 центрбеків у пару Денису Попову, варіантів у Шовковського все ж тільки 2. Новачок Брайан Себальйос наразі до таких серйозних випробувань не готовий, що засвідчила й відсутність футболіста у заявці на гру в Белграді, та ще й може відчувати наслідки неприємного пошкодження. Тому головний тренер буде обирати між Крістіаном Біловаром та Тарасом Михавком. Ризикнемо спрогнозувати, що вийде останній.

Якими рецептами Шовковський спробує втілити перевагу "біло-синіх" у грі з м'ячем?

Джерс не назвеш класичною й суто британською командою хоча б тому, що в складі колективу є кількісне домінування легіонерів. Варягів у таборі "ведмедиків" 73,3% або 22 футболісти. Проте за "нахилами" у грі клуб із Глазго часто схожий саме на олдскульний колектив.

Такий стан справ було легко помітити у останній грі з Гартс. Джерс володіли м'ячем майже 63% ігрового часу, проте за таких цифр суперник на полі був значно ефективнішим. "Серця" і частіше били по воротам (17 проти 7 в суперника), й майже стільки ж разів доходили до штрафного майданчика опонента (18 проти 17 на користь "світло-синіх"). Неважко зрозуміти, що більш майстерний суперник такий стан справ у ногах та головах Джерс, які, складається враження, подекуди не знають, що з тим круглим робити, мав би втілювати у перевагу на табло.

Як використати фактор виїзного Рейнджерс?

Джерс належать до тих колективів, які з нетерпінням чекають на можливість зіграти проти опонента на своєму полі. А все тому, що "ведмедики" — суто "домашній" колектив. За межами Глазго Рейнджерс не просто грає гірше, а подекуди є командою, яку неможливо впізнати. В "світло-синіх" лише 1 перемога у останніх 18 гостьових зустрічах у головному єврокубку — над швейцарським Серветтом.

Фото з соціальних мереж

І якщо поразки від Наполі, Ліверпуля, Валенсії чи навіть Аякса (3 із 4 невдач — розгроми) пояснити ще якось можна, то гарбуз від Юніона, Мальме чи литовського(!) Каунаса — щось позауявне.