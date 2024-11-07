Світло в кінці українського тунелю. 4 висновки з матчу Шахтар – Янг Бойз

Донецький Шахтар провів матч 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів. Команда Маріно Пушича переграла швейцарський Янг Бойз на номінально домашній арені у німецькому Гельзенкірхені.

Чемпіон традиційно виділяє головне за підсумками гри. Вашій увазі основні акценти після поєдинку, який може стати початком нового етапу для українського клубу.

Провідний український клуб дізнався свою реальну "стелю" на міжнародній арені

Перемога над Янг Бойз стала для "помаранчево-чорних" третьою поспіль у всіх турнірах. Проте саме успіх у сутичці з "хлопчиками" є, без сумніву, найважливішою звитягою колективу з початку сезону. Хоча б тому, що може команді безцінний поштовх та додати впевненості в своїх силах.

ФК Шахтар

Вікторія над "чорно-жовтими" є надважливою ще й з через призму демонстрації можливостей команди в турнірі, який відображає дійсний стан справ з ігровим потенціалом колективу. У трьох попередніх іграх Шахтарю протистояли команди з провідних першостей Європи – Італії та Англії. Результат зусиль "гірників" дозволяв робити однозначні висновки – на фоні клубів із топ-5 ліг Старого Світу одна з двох найкращих команд України виглядає неспроможною. Чемпіонат Швейцарії – ліга, на яку УПЛ як національна першість могла дивитися зверху хіба що в часи до вторгнення Росії у 2014 році. Надалі ж Суперліга невпинно прогресувала, зупинившись в умовному "розвитку" вже в останні роки. Тоді як УПЛ так само невблаганно скочувалася нижче й нижче. Тепер ці два чемпіонати, які умовно відносяться до рівня "середній" та "нижче середнього" в європейській ієрархії, врешті зустрілися у безжальному двобої двох чинних чемпіонів, який цього разу був за представником України.

Судаков нарешті привернув увагу потенційних роботодавців

Не секрет, що Георгій Судаков має потенціал футболіста, який може вирости у зірку світової величини. Як не секрет і те, що хавбек Шахтаря давно націлений покинути "помаранчево-чорних" та Україну й перейти у один із п'яти найкращих чемпіонатів Старого Світу – АПЛ, Ла Лігу, Серію А, Бундеслігу чи Лігу 1. Однак тривалий час "десятці" Шахтаря гучно заявити про себе не вдавалося. Ба, навіть більше – матч за матчем на міжнародній арені Судаков марнував нагоди показати себе з найкращого боку аж до розмов про поступову деградацію колишнього потенціалу.

ФК Шахтар

Продемонстрована півзахисником Шахтаря гра з Янг Бойз не стане приводом для миттєвої реакції топклубів Європи, які схочуть засипати офіс "гірників" відповідними пропозиціями. Для підтвердження навичок та умінь на серйозному рівні потрібні стабільно високі виступі не в одному матчі. Однак гол та результативна передача Судакова в грі з "чорно-жовтими" повертають Георгія в реальність, до якої він прагнув ще до початку чемпіонату Європи в Німеччині.

Пушич "відзвітував" ефективною роботою у важливому матчі вперше з початку сезону

Як відомо, наставник "гірників" давно у фокусі активної й не безпідставної критики. За кожної зручної й не дуже нагоди колишньому тренеру Феєнорда пригадували невміння поставити команді цільну атакувальну гру, а також постійні хиби в захисті, що призводили до втрати дорогоцінних очок. Тривалий час дати дійсно потужну та єдино вірну відповідь "доброзичливцям" Пушич не зміг. І от нарешті надану календарем нагоду використав.

ФК Шахтар

У грі з Янг Бойз Шахтар був тією командою, яку бажають бачити вболівальники, керівництво клубу та фахівці у кожному матчі. "Помаранчево-чорні" домінували, нав’язували супернику свою гру, були активними та зарядженими з першого до останнього свистка. Помилялися, але не зупинялися. Були єдиною реальною силою на полі, від якої залежав перебіг подій. І якщо Пушич зможе повторити такий сценарій виступу свого колективу в матчах із бодай приблизно рівними за можливостями з Шахтарем опонентами, питання не тільки результату, а й його подальшого перебування на чолі команди, буде зняте.

Бондар провів матч життя

Напередодні Валерій Бондар отримав чергове проміжне визнання своїх навичок та умінь від тренерського штабу національної збірної. Однак питання "Навіщо викликати футболіста, який вперто не користується довірою наставника?", вчергове зависло у повітрі. Тепер центральний захисник Шахтаря дав вичерпну відповідь, чому й надалі отримує виклики у головну команду країни.

ФК Шахтар

Бондар не просто був кращим серед четвірки оборонців Шахтаря, а й заслуговує на статус футболіста, який власними ногами сформував результат матчу, не менше, ніж Судаков. Щонайменше тричі 25-річний центрбек рятував Шахтар від прямої та потенційної загрози з боку суперника. І якщо в таборі національної збірної раптом постане питання вимушеної тимчасової заміни Іллі Забарному, тепер у Сергія Реброва явно є новий "фаворит" на таку можливу "вакансію".