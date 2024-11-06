Реальний шанс замахнутися на круту зміну ситуації? 4 інтриги матчу Шахтар – Янг Бойз

Донецький Шахтар проведе черговий матч у основному раунді найпрестижнішого європейського клубного турніру. У 4 турі Ліги чемпіонів суперником колективу Маріно Пушича буде швейцарський Янг Бойз. Гра відбудеться 6 листопада, початок – о 19:45 за київським часом.

Чемпіон традиційно виділяє головне перед важливою зустріччю за участі української команди. Про що варто говорити у контексті рівня гри номінальних господарів? Чому в центрі поля в "помаранчево-чорних" можуть бути важливі зміни? Чи по зубам Шахтарю суперник, і чому Пушичу час концентрувати в єдиний кулак увесь свій досвід? Про це та інше – в нашому матеріалі.

Передумов для прориву в грі "гірників" нема?

Як показав матч із Чорноморцем, та й взагалі 3 попередні поєдинки за участі Шахтаря після поразки в Лондоні, вагомих змін у грі команди вболівальники не дочекалися. Шахтар все ще виглядає колективом, якому непросто даються голи навіть у внутрішній першості, й лише 5 забитих м'ячів у 4 останніх іграх в УПЛ та Кубку країни – тому доказом.

ФК Шахтар

Крім того, все більш очевидними стають проблеми "гірників" і біля власних володінь. Ледь не в кожному матчі суперники Шахтаря мають 100% шанси для взяття воріт Дмитра Різника. Донеччанам важко даються поєдинки з опонентами, яким вдається склеїти хоча б 2-3 комбінації перед їхнім штрафним майданчиком. Складається враження, що на фланзі проти "гірників" достатньо мати нехитрий план з доставки м’яча у центр карної зони Шахтаря за рахунок прокидання круглого повз "помаранчево-чорного" опонента та подальшого прострілу/подачі верхом. За таких умов уберегти свої ворота без пропущеного м'яча вкрай складно. Й виглядає так, що на чергову гру Шахтар ледь не виходить з -1 у власному пасиві ще до того, як суддя дасть перший свисток у матчі.

Марлон отримає шанс у центрі поля?

У матчі з Чорноморцем з двох опцій у опорній зоні на заміну дискваліфікованому Дмитру Криськіву Пушич серед Тараса Степаненка та Марлона Гомеса обрав варіант із бразильцем у складі. Є всі передумови говорити про те, що 12-мільйонне придбання Шахтаря вийшов на поле у Львові з перших хвилин не випадково, а з прицілом саме на єврокубкове протистояння.

ФК Шахтар

Зважаючи на те, що Степаненко все більш очевидно перетворюється на футболіста з лави запасних, а вибір на користь сміливого підходу в дуелі з Янг Бойз напрошується, Марлон на позиції в центрі поля нижче двох висунутих уперед атакувальних хавбеків має стати гармонійним доповненням, вірогідно, Артему Бондаренку та Георгію Судакову. А що ж Криськів, скажете ви? Футболіст збірної України переважає Марлона у грі на команду та вмінні працювати у відборі, однак виглядає слабшим у організації та підтримці атак. Останнє – саме те, на що Шахтар може й буде робити ставку на центральному плацдармі середньої лінії.

Дійсно вразливий суперник з сумнівним багажем готовності?

Колектив з Берну підходить до протистояння не тільки в ранзі чинного чемпіона Швейцарії, а й на ганебній 10 позиції у місцевій Суперлізі. "Дрібничка" полягає в тому, що у вищому дивізіоні "нейтральної" країни усього 12(!) клубів. Показником нинішнього хаосу в ігровому механізмі Янг Бойз варто називати результати команди саме на внутрішній арені. У першості, за своєю силою цілком співставною із нинішньою УПЛ, в "хлопчиків" гамма результатів на всі смаки — 2 перемоги, нічия та 2 поразки за останні 5 матчів. Ба, навіть більше — в даному випадку мова про "прогрес", адже до зміни наставника ЯБ мав ще гірші показники.

Фото з соціальних мереж

У Лізі чемпіонів "хлопчики" – не просто рівня Шахтарю за здобутками, а й команда, яка має навіть менший актив. Янг Бойз не тільки не забивав, а й не здобув навіть 1 балу. Втім, у випадку з цією командою варто пам'ятати, що в суперниках у швейцарців були опоненти з провідних ліг Європи – англійська Астон Вілла, каталонська Барселона та італійський Інтер.

Один з трьох матчів із "обов'язкової програми" та підвищених очікувань від Пушича?

За підсумками трьох проведених матчів у турнірі актив Шахтаря налічує 1 бал. Для виходу в наступний раунд "гірники" мають брати бодай 8-9 очок. І саме тепер для "помаранчево-чорних" наступає вирішальна пора та період ігор із розряду "пан або пропав". Втім, як і для головного тренера команди.

ФК Шахтар

Дивлячись правді у вічі, в іграх з двома німецькими клубами сподіватися на залікові бали Шахтарю зась. Однак попереду в Пушича та компанії баталії з Янг Бойз, ПСВ та Брестом. І саме в цих іграх український клуб може замахнутися не тільки на залікові бали, а й на максимальний результат. Для самого ж головного тренера починається період, який, з вірогідністю в 99,9, визначить його долю в команді. Що б хто не казав, у обставинах, що склалися, пріоритетним турніром для "гірників" залишається саме Ліга чемпіонів – з усією повагою до УПЛ, на внутрішній арені такими грошима й престижем і не пахне. І якщо нідерландському боснійцю вдасться вивести Шахтар до етапу плейоф, йому можуть "вибачити" навіть хиби в українській першості.