Ребров оголосив склад збірної України на листопадові матчі Ліги націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на листопадові поєдинки Ліги націй-2024/2025.

Про це повідомляє УАФ.

До основного списку ввійшли 25 футболістів, ще сім гравців потрапили до резервного.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список

Дмитро Різник, Тарас Степаненко, Данило Сікан (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Сваток (Остін, США), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (обидва — Динамо Київ).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

В листопаді на "синьо-жовтих" чекають виїзні матчі проти Грузії (16 листопада о 19:00 за київським часом) та Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Раніше повідомлялось, що після нічиєї з Чехією Україна втратила шанси потрапити до першого кошика під час жеребкування відбору на ЧС-2026, яке відбудеться 13 грудня 2024 року.