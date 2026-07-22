Маркевич назвав головні розчарування ЧС-2026

Мирон Маркевич, підбиваючи підсумки чемпіонату світу-2026, розповів про найбільші розчарування турніру.

Його слова передає META.

Досвідчений фахівець виділив дві збірні. Також він назвав одного тренера, який у півфіналі переграв сам себе.

"Перш за все, це Уругвай. Соромно з таким складом не вийти із групи. Звісно, сюди я б відніс і збірну Німеччини, яка вилетіла в 1/16 фіналу. І дуже розчарував Томас Тухель у півфінальному поєдинку з Аргентиною. Такого начудив у другому таймі, що на голову не налазить", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що чемпіоном турніру врешті-решт стала збірна Іспанії, яка у фіналі здолала Аргентину. А "бронзу" під керівництвом Томаса Тухеля здобула Англія, перегравши в матчі за третє місце Францію.

Раніше повідомлялось, що Мирон Маркевич назвав двох гравців, які заслуговують отримати "Золотий м'яч-2026". Він виділив фіналістів мундіалю.