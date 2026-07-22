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Маркевич назвав головні розчарування ЧС-2026

Денис Іваненко — 22 липня 2026, 14:06
Маркевич назвав головні розчарування ЧС-2026
Мирон Маркевич
fckarpaty.org.ua

Мирон Маркевич, підбиваючи підсумки чемпіонату світу-2026, розповів про найбільші розчарування турніру.

Його слова передає META.

Досвідчений фахівець виділив дві збірні. Також він назвав одного тренера, який у півфіналі переграв сам себе.

"Перш за все, це Уругвай. Соромно з таким складом не вийти із групи. Звісно, сюди я б відніс і збірну Німеччини, яка вилетіла в 1/16 фіналу.

І дуже розчарував Томас Тухель у півфінальному поєдинку з Аргентиною. Такого начудив у другому таймі, що на голову не налазить", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що чемпіоном турніру врешті-решт стала збірна Іспанії, яка у фіналі здолала Аргентину. А "бронзу" під керівництвом Томаса Тухеля здобула Англія, перегравши в матчі за третє місце Францію.

Раніше повідомлялось, що Мирон Маркевич назвав двох гравців, які заслуговують отримати "Золотий м'яч-2026". Він виділив фіналістів мундіалю.

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