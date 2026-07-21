Паредес: Гордий бути частиною найкращої збірної Аргентини в історії
Опорний півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес прокоментував поразку 061 від Іспанії у фіналі ЧС-2026.
Відповідний пост хавбек написав на своїй сторінці в Інстаграмі.
"Дякую, Аргентино, я люблю тебе. Доводиться писати з великим болем у душі через те, що ми не змогли подарувати ту радість, на яку так заслуговує наша країна, але з переповненими гордістю грудьми за те, що ми віддали все, що мали, і знову підняли наш прапор на найвищий рівень!
Дякую кожному, хто був частиною цієї збірної, цій команді гравців, які віддавали життя, щоб представляти цю футболку так, як вони це робили до останньої секунди кожного матчу! Для мене було справжньою гордістю бути частиною найкращої збірної Аргентини в історії!", – написав гравець.
Нагадаємо, після завершення фінального матчу Паредес влаштував бійку з іспанськими футболістами, за що отримав червону картку від арбітра Славко Вінчича. Проте згодом вилучення Леандро зникло з протоколу матчу. Паредес у заключних матчах ЧС-2026 грав із тріщиною ребра.