Вінгер збірної Іспанії підкорив унікальне досягнення після перемоги на ЧС-2026

Лівий вінгер збірної Іспанії Алекс Баена увійшов в історію після перемоги національної команди на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє ESPN.

Півзахисник збірної Іспанії Алекс Баена вийшов у стартовому складі фінального матчу з Аргентиною та відіграв 75 хвилин, після чого його замінив Ніко Вільямс. Загалом на турнірі він провів сім поєдинків, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.

Завдяки цій перемозі Баена став першим європейським футболістом, якому вдалося здобути титули чемпіона Європи, чемпіона світу та олімпійського чемпіона. Зокрема, у фіналі ОІ-2024 вінгер забив один із м'ячів у ворота збірної Франції (5:3).

До нього подібне досягнення підкорювалося лише двом гравцям в історії, які вигравали свій континентальний турнір, Олімпійські ігри та чемпіонат світу – аргентинцям Ліонелю Мессі та Анхелю Ді Марії.

Нагадаємо, 19 липня Іспанія у фіналі ЧС-2026 в овертаймі обіграла Аргентину 1:0. Вільямс у цьому матчі вийшов на заміну на 75 хвилині та відзначився асистом на Феррана Торреса на 106 хвилині.