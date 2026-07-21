Це тренерська команда: Маркевич – про тріумф збірної Іспанії на ЧС-2026

Мирон Маркевич висловився про перемогу збірної на чемпіонаті світу-2026, яка у фіналі здолала Аргентину (1:0).

Його слова передає META.

Фахівець вважає, що "Фурія Роха" справедливо стала чемпіоном. Він похвалив наставника іспанців, який вивів команду на інший рівень.

"Іспанія пройшла турнір на одному диханні, причому, не залишивши шансів іншим командам. У них найбільш збалансований склад, який у кожному поєдинку демонстрував високий рівень ігрової дисципліни. Усі хотіли перемогти, це було видно з емоцій футболістів під час матчів. І, звісно, висока майстерність іспанських футболістів зіграла свою роль. Причому, ніхто не цурався чорнової роботи. Іспанія – це тренерська команда. Наприклад, посадити на лаву Педрі не кожен ризикне. Луїсу де ла Фуенте вдалося створити команду без слабких місць. Я не знаю, як можна їм забити гол або відібрати м'яч. Хіба що якийсь збіг обставин може допомогти", – сказав Маркевич.

Окремо тренер оцінив деякі нововведення на ЧС-2026, в якому вперше у фінальній частині взяли участь 48 збірних. Він розповів, чи сподобалося йому це:

"Так. Але більше не треба. І так, як це було зараз, проводити змагання у трьох країнах. Чув, що ходили розмови про 64 команди, але це вже занадто. Плюс, я б прибрав ці водні процедури посередині кожного з таймів. Це не потрібно, вони часто збивають темп гри".

Зазначимо, що також своїми враженнями від чемпіонату світу-2026 напередодні поділився Олег Блохін. Серед іншого, він назвав збірні, які його приємно вразили та розчарували.

Нагадаємо, що про Мундіаль-2026 висловився й Леонід Буряк. Він виділив роботу тренерів, які йому сподобались на турнірі.