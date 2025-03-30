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Велика іронія: Лінекер розкрив незвичайну фобію Руні

Олексій Погорелов — 30 березня 2025, 11:00
Велика іронія: Лінекер розкрив незвичайну фобію Руні
Вейн Руні
Global Press Look

Легенда англійського футболу Гарі Лінекер розкрив секрет іншої ікони футболу Вейна Руні, розповівши про незвичайну фобію ексфорварда Манчестер Юнайтед.

Слова 64-річного англійця наводить Goal.

Лінекер був частиною команди експертів каналу ВВС на чвертьфінальному матчі Кубку Англії між Брайтоном та Ноттінгем Форестом (0:0).

Будучи ведучим, колишній нападник Тоттенгема та Барселони скористався моментом, щоб розповісти про особливий страх Руні, який був одним з експертів у студії.

"У нас ще є трохи часу, щоб поговорити. Під час першого тайму ми дізналися, що Вейн Руні боїться риби", – сказав із посмішкою Лінекер.
"Я просто не люблю її. Я боюся великої риби", – уточнив п'ятиразовий чемпіон Англії.

Лінекер, який ніколи не пропускав нагоди пожартувати, вказав на іронію ситуації, зважаючи на прибережне розташування матчу.

"Ми всього за 2-2,5 кілометра від узбережжя", – пожартував він, чим викликав ще більший сміх у студії.

Цікаво, що більш інтригуючою фобію Вейна Руні робить той факт, що його розкішний сімейний особняк включає в себе два приватних рибальських озера. До того ж, 39-річний англієць народився та тривалий час мешкав у портовому місті Ліверпулі.

Нагадаємо, що Вейн Руні не встиг попрацювати з Максимом Таловєровим у Плімуті, куди захисник збірної України перейшов під час зимового трансферного вікна за рекордну для клубу суму. Все через те, що легенду Манчестер Юнайтед звільнили з посади головного тренера 31 грудня 2024 року.

А нещодавно стало відомо, що український центрбек більше не допоможе своїй новій команді в цьому сезоні.

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