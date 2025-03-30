Велика іронія: Лінекер розкрив незвичайну фобію Руні

Легенда англійського футболу Гарі Лінекер розкрив секрет іншої ікони футболу Вейна Руні, розповівши про незвичайну фобію ексфорварда Манчестер Юнайтед.

Слова 64-річного англійця наводить Goal.

Лінекер був частиною команди експертів каналу ВВС на чвертьфінальному матчі Кубку Англії між Брайтоном та Ноттінгем Форестом (0:0).

Будучи ведучим, колишній нападник Тоттенгема та Барселони скористався моментом, щоб розповісти про особливий страх Руні, який був одним з експертів у студії.

"У нас ще є трохи часу, щоб поговорити. Під час першого тайму ми дізналися, що Вейн Руні боїться риби", – сказав із посмішкою Лінекер.

"Я просто не люблю її. Я боюся великої риби", – уточнив п'ятиразовий чемпіон Англії.

Лінекер, який ніколи не пропускав нагоди пожартувати, вказав на іронію ситуації, зважаючи на прибережне розташування матчу.

"Ми всього за 2-2,5 кілометра від узбережжя", – пожартував він, чим викликав ще більший сміх у студії.

Цікаво, що більш інтригуючою фобію Вейна Руні робить той факт, що його розкішний сімейний особняк включає в себе два приватних рибальських озера. До того ж, 39-річний англієць народився та тривалий час мешкав у портовому місті Ліверпулі.

Нагадаємо, що Вейн Руні не встиг попрацювати з Максимом Таловєровим у Плімуті, куди захисник збірної України перейшов під час зимового трансферного вікна за рекордну для клубу суму. Все через те, що легенду Манчестер Юнайтед звільнили з посади головного тренера 31 грудня 2024 року.

А нещодавно стало відомо, що український центрбек більше не допоможе своїй новій команді в цьому сезоні.