Гравець збірної України вибув до кінця сезону через травму коліна

Захисник збірної України Максим Таловеров більше не вийде на поле в сезоні-2024/25. Головний тренер Плімута Мирон Мусліч повідомив, що гравець має травму коліна.

Слова Мусліча цитує Plymouthherald.co.uk.

"Я думаю, що він вибув на сім-вісім тижнів. Це величезна невдача для нас.

Він дуже розчарований, тому що сезон для нього закінчився, він більше не зможе підтримувати нас. Ми всі добре дізналися Максима за останні два місяці, він боєць, має добрий дух, чудовий хлопець із хорошим характером.



Він дуже пригнічений, але це також можливість для нього відновитися, вилікуватися, він отримає повну підтримку Плімута, від усіх нас", – заявив Мусліч.