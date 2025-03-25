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Гравець збірної України вибув до кінця сезону через травму коліна

Руслан Травкін — 25 березня 2025, 13:28
Гравець збірної України вибув до кінця сезону через травму коліна
Максим Таловєров
Getty images

Захисник збірної України Максим Таловеров більше не вийде на поле в сезоні-2024/25. Головний тренер Плімута Мирон Мусліч повідомив, що гравець має травму коліна.

Слова Мусліча цитує Plymouthherald.co.uk.

"Я думаю, що він вибув на сім-вісім тижнів. Це величезна невдача для нас.

Він дуже розчарований, тому що сезон для нього закінчився, він більше не зможе підтримувати нас. Ми всі добре дізналися Максима за останні два місяці, він боєць, має добрий дух, чудовий хлопець із хорошим характером.

Він дуже пригнічений, але це також можливість для нього відновитися, вилікуватися, він отримає повну підтримку Плімута, від усіх нас", – заявив Мусліч.

Зазначимо, що травму Максим отримав у матчі Чемпіоншипу проти Дербі 15 березня. Через пошкодження Таловєров був змушений залишити табір національної збірної України.

24-річноий українець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 11 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

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