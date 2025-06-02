Найкращий голкіпер УПЛ сезону 2024/25 може стати одноклубником Яремчука – журналіст
Голкіпер Олександрії Георгій Єрмаков, права на якого належить Маккабі Хайфа, потрапив до сфери інтересів Олімпіакоса.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
"З того, що я чув, що якщо буде нормальна пропозиція, то Маккабі може продати Єрмакова. Чув, що Єрмаковим цікавляться в Європі. Це Олімпіакос, і навіть є інтерес з якогось клубу з топ-5.
Не можу зараз назвати клуб. Пропозиція поки що не конкретна, але інтерес є", – сказав журналіст Михайло Співаковський.
Термін оренди гравця у Олександрії діє до 30 червня. Зазначимо, що за грецький клуб, який у сезоні 2024/25 здобув чемпіонство країни, виступає також український форвард Роман Яремчук.
Нагадаємо, Єрмаков став рекордсменом команди, перевершивши досягнення Юрія Паньківа за кількістю "сухих" матчів протягом сезону-2024/25.