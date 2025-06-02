Найкращий голкіпер УПЛ сезону 2024/25 може стати одноклубником Яремчука – журналіст

Голкіпер Олександрії Георгій Єрмаков, права на якого належить Маккабі Хайфа, потрапив до сфери інтересів Олімпіакоса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"З того, що я чув, що якщо буде нормальна пропозиція, то Маккабі може продати Єрмакова. Чув, що Єрмаковим цікавляться в Європі. Це Олімпіакос, і навіть є інтерес з якогось клубу з топ-5.



Не можу зараз назвати клуб. Пропозиція поки що не конкретна, але інтерес є", – сказав журналіст Михайло Співаковський.