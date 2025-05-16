Визначився найкращий голкіпер за кількістю "сухих" матчів у поточному сезоні УПЛ

Голкіпер Олександрії Георгій Єрмаков став найкращим воротарем за кількістю "сухих" матчів у поточному сезону Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба ліги.

За 2 тури до завершення чемпіонату в його активі вже 14 матчів на нуль, його найближчі конкуренти – Дмитро Різник (Шахтар) та Іван Пахолюк (Колос) – відстають на три гри.

Єрмаков, до речі, продовжує оновлювати клубний рекорд Олександрії за кількістю "сухих" ігор за один сезон в чемпіонаті УПЛ. Довгий час (з сезону 2017/18) він належав Юрію Паньківу (11). Єрмаков його вже перекрив із запасом.

Як відомо, Олександрія у 28 турі Української Прем'єр-ліги суттєво погіршила свої шанси на чемпіонство в сезоні-2024/25.

Підопічні Руслана Ротаня програли Карпатами (1:2) та за два тури до кінця чемпіонату відстають від першого Динамо на 5 очок. Це означає, що бодай одна нічия киян гарантує їм перше місце.