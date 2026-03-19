Основний голкіпер Барселони уникнув травми та готовий зіграти вже у наступному матчі

Олексій Мурзак — 19 березня 2026, 18:16
Основний голкіпер Барселони уникнув травми та готовий зіграти вже у наступному матчі
Жоан Гарсія
Голкіпер каталонської Барселони Жоан Гарсія уникнув травми у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ньюкасла.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Попри побоювання вболівальників та інформацію ЗМІ, медичне обстеження розвіяло всі сумніви.

Клуб повідомив, що Гарсія повністю здоровий і готовий повернутися на поле вже у найближчому матчі команди, який відбудеться 22 березня проти Райо Вальєкано в межах 29 туру Ла Ліги.

Гарсія взяв участь у 35-ти поєдинках в усіх турнірах поточного сезону-2025/26, у яких пропустив 35 голів та ще у 14 матчах відіграв на нуль.

Раніше повідомлялося, що Барселона планує продовжити оренду вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

