Барселона хоче продовжити оренду Рашфорда, однак МЮ наполягає на повноцінному трансфері

Барселона планує продовжити оренду вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією видання, клуби вже провели кілька раундів переговорів, однак поки що їхні позиції не збігаються.

Зазначається, що МЮ наполягає на повноцінному трансфері влітку 2026 року. За попередніми домовленостями, сума викупу становить 30 мільйонів євро, і саме цю суму англійський клуб хоче отримати одразу.

Водночас Барселона прагне переглянути як розмір компенсації, так і структуру платежів. Спортивний директор клубу Деку запропонував варіант із продовженням оренди та подальшою виплатою трансферної суми пізніше.

Раніше президент "блаугранас" Жоан Лапорта повідомив про наміри продовжити співпрацю з Рашфордом після завершення поточного сезону.

Цього сезону Маркус у складі каталонського клубу забив 10 голів і віддав 10 передач у 34 матчах.