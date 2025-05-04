Колоритний фанат став зіркою соцмереж, засвітившись із голим торсом на матчі Першої ліги України

Українські футбольні фанати не перестають дивувати. Цього разу один із таких вболівальників розірвав соцмережі своєю появою.

Під час матчу Першої ліги України між Минаєм та Діназом (3:0) зіркою вечора несподівано став чоловік на "трибунах".

Чоловік із голим торсом, пивом у руках та неймовірною впевненістю в очах спостерігав за грою з недобудованої будівлі поряд зі стадіоном.

Його розслаблена поза, автентичний стиль і любов до футболу миттєво підірвали соцмережі. Користувачі вже прозвали чолов'ягу "Аленом Делоном" на честь легендарного актора кіно.

Нагадаємо, напередодні Епіцентр став першим клубом, який з наступного сезону виступатиме в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що в матчі Першої ліги відбувся гучний скандал через те, що арбітр зарахував відвертий гол рукою.