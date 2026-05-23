Перша ліга. Буковина зазнала першої поразки в сезоні, Металіст обіграв ЮКСА
У суботу, 23 травня, сімома матчами завершувався передостанній, 29 тур Першої ліги сезону-2025/26. Чорноморець на виїзді завдав першої в поточному сезоні поразки достроковому чемпіону Першої ліги, Буковині. Металіст і Пробій здобули перемоги над ЮКСА та Вікторією відповідно, а у матчах Нива Тернопіль – Ворскла і Прикарпаття-Благо – Агробізнес сильнішого виявити не вдалося.
Чемпіонат України – Перша ліга
29 тур, 23 травня
Вікторія – Пробій Городенка – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 26 Іваничук
Буковина – Чорноморець – 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 3 Когут, 1:1 – 42 Дахновський (з пенальті), 1:2 – 50 Герич
Металіст – ЮКСА – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 7 Кайдалов, 2:0 – 57 Кайдалов
Нива Тернопіль – Ворскла – 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 22 Паламарчук, 1:1 – 50 Байдал (з пенальті)
Поділля – Фенікс-Маріуполь – 0:0 (0:0)
Прикарпаття-Благо – Агробізнес – 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 39 Кузьмин, 1:1 – 90+2 Буряк
Матч Чернігів – Інгулець також стартував о 13:00, проте був перерваний через повітряну тривогу.
Напередодні Лівий Берег розгромив запорізький Металург 4:0.