Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилася перша команда, яка перейде у Першу лігу України

Володимир Слюсарь — 16 травня 2026, 18:36
Визначилася перша команда, яка перейде у Першу лігу України
ФК Куликів-Білка

Куликів-Білка достроково гарантував собі вихід до Першої ліги України на наступний сезон.

Вирішальним фактором став результат паралельного матчу туру. Головний конкурент Куликів-Білки, житомирське Полісся-2, зазнав домашньої поразки у протистоянні з Вільхівцями, що позбавило житомирян математичних шансів наздогнати лідера.

Тож куликівці змогли забезпечити собі підвищення, попри те, що у своєму поєдинку зіграла внічию проти чернівецької Буковини-2.

Зазначимо, що це другий сезон Куликів-Білки у професійному футболі. З 2024 року колектив виступає в Другій лізі України.

Нагадаємо, що в суботу, 16 травня, у межах 32 туру Другої ліги Куликів-Білка розписала бойову нічию з Буковиною-2, а Колос-2 і Локомотив здобули розгромні перемоги.

Чемпіонат України, Друга ліга Чемпіонат України, Перша ліга Куликів-Білка

Чемпіонат України, Друга ліга

Куликів-Білка розписала бойову нічию з Буковиною-2 в 32 турі Другої ліги
Скала 1911 обіграла Атлет Київ у 32 турі Другої ліги
Визначилися дати матчів плей-офф за право участі у Першій лізі
Колос-2 обіграв Тростянець у перенесеному матчі 25-го туру Другої ліги України
Полісся-2 і Локомотив здобули розгромні перемоги в 31 турі Другої ліги

Останні новини