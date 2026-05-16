Визначилася перша команда, яка перейде у Першу лігу України
Куликів-Білка достроково гарантував собі вихід до Першої ліги України на наступний сезон.
Вирішальним фактором став результат паралельного матчу туру. Головний конкурент Куликів-Білки, житомирське Полісся-2, зазнав домашньої поразки у протистоянні з Вільхівцями, що позбавило житомирян математичних шансів наздогнати лідера.
Тож куликівці змогли забезпечити собі підвищення, попри те, що у своєму поєдинку зіграла внічию проти чернівецької Буковини-2.
Зазначимо, що це другий сезон Куликів-Білки у професійному футболі. З 2024 року колектив виступає в Другій лізі України.
Нагадаємо, що в суботу, 16 травня, у межах 32 туру Другої ліги Куликів-Білка розписала бойову нічию з Буковиною-2, а Колос-2 і Локомотив здобули розгромні перемоги.