Черговий арбітражний скандал: у матчі Першої ліги України суддя зарахував гол рукою

У суботу, 19 квітня, в матчі між Першої ліги між Поділлям та Кременем (1:1) був зарахований гол, забитий рукою.

У поєдинку 4-го раунду змагань на вибуття Андрій Колосков з Кременя зрівняв рахунок на 37-й хвилині, однак зробив це дуже суперечливим способом.

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Після навісу з флангу в штрафному майданчику Поділля виникла метушня, і невдале вибивання м’яча обернулося фатальним рикошетом – м’яч потрапив прямісінько в руку Колоскову і вже з неї залетів у ворота. Здавалося б, очевидне порушення правил.

Але головний арбітр зустрічі Вадим Запрутняк... показав на центр поля, визнаючи гол абсолютно легітимним. І це при тому, що мав чудову позицію і повинен був чітко бачити момент.

Після цього матчу становище жодної з команд у турнірній таблиці не покращилося: Поділля все ще займає 15 сходинку з 16 балами, а Кремінь посідає останню позицію з 13 очками.

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Зазначимо, що "веселощі" трапляються не лише у Першій лізі, але й у другій. Не так давно захисник Тростянця відзначився шикарним автоголом.