Суддя – п*****с: фанати Вереса обматюкали героя війни прямо під час матчу УПЛ

Емоції на стадіоні у Рівному сягнули межі, коли місцеві фанати відкрито обурились діями головного арбітра Дмитра Кубряка.

Скандал трапився у матчі 27-го туру УПЛ між Вересом та Оболонню (0:2).

У другому таймі, коли рефері показав дві червоні картки гравцям господарів – Богдану Когуту та Георгію Куції. У відповідь трибуни скандували: "Суддя – п*****с!"

Особливої уваги цей випадок набуває через минуле самого Кубряка. Адже це не просто футбольний суддя. До повномасштабного вторгнення він був нейрохірургом, який рятував поранених у Маріуполі.

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У квітні 2022 року Дмитро потрапив у полон і провів там понад п’ять місяців, поки його не обміняли у вересні.

Нагадаємо, напередодні президент клубу УПЛ отримав штраф у розмірі 200 тисяч гривень за сексистські висловлювання на адресу жіночого футболу.