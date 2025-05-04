Суддя – п*****с: фанати Вереса обматюкали героя війни прямо під час матчу УПЛ
Емоції на стадіоні у Рівному сягнули межі, коли місцеві фанати відкрито обурились діями головного арбітра Дмитра Кубряка.
Скандал трапився у матчі 27-го туру УПЛ між Вересом та Оболонню (0:2).
У другому таймі, коли рефері показав дві червоні картки гравцям господарів – Богдану Когуту та Георгію Куції. У відповідь трибуни скандували: "Суддя – п*****с!"
Особливої уваги цей випадок набуває через минуле самого Кубряка. Адже це не просто футбольний суддя. До повномасштабного вторгнення він був нейрохірургом, який рятував поранених у Маріуполі.
У квітні 2022 року Дмитро потрапив у полон і провів там понад п’ять місяців, поки його не обміняли у вересні.
Нагадаємо, напередодні президент клубу УПЛ отримав штраф у розмірі 200 тисяч гривень за сексистські висловлювання на адресу жіночого футболу.