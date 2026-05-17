Перша ліга. Ворскла та Металіст зіграли внічию в 28 турі

У неділю, 17 травня, продовжився 28 тур Першої ліги сезону-2025/26. Програму ігрового дня відкрив матч у Полтаві, де зустрічалися два борці за виживання – Ворскла та Металіст. Команди обмінялися голами та сильнішого не виявили – нічия 1:1.

Чемпіонат України – Перша ліга

28 тур, 17 травня

Ворскла – Металіст – 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 12 Цвіренко, 1:1 – 45+1 Дмитрук

Металіст завдяки цій нічиїй набрав 31 очко та піднявся з зони перехідних матчів. Ворскла ж у ній залишилася, маючи в активі 28 балів.

Також у неділю, 17 травня, відбудуться ще два матчі в рамках 28 туру Першої ліги.

14:00 Поділля – Нива

16:00 Фенікс-Маріуполь – Пробій Городенка

Напередодні Агробізнес мінімально обіграв Вікторію, ще два матчі (Інгулець – Прикарпаття-Благо та Чорноморець – Лівий Берег) завершилися нульовими нічиїми.