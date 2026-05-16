Агробізнес переграв Вікторію у 28 турі Першої ліги

Олександр Булава — 16 травня 2026, 15:17
У суботу, 16 травня, низкою матчів продовжився 28 тур чемпіонату України у Першій лізі.

У стартовій зустрічі ігрового дня волочиський Агробізнес завдяки голу Олега Леня переграв сумську Вікторію. 

Чемпіонат України – Перша ліга
28 тур, 16 травня

Агробізнес (Волочиськ) – Вікторія (Суми) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 73 Лень

14:00 Інгулець (Петрове) – Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ)

16:30 Чорноморець (Одеса) – Лівий Берег (Київ)

Напередодні тур стартував у Тарасівці, де ЮКСА поступилась чернівецькій Буковині.

Чемпіонат України, Перша ліга

