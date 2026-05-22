Лівий берег розгромив Металург, піднявшись на друге місце в турнірній таблиці Першої ліги

Денис Іваненко — 22 травня 2026, 15:05
Результати Першої ліги за 22 травня
ПФЛ

У п'ятницю, 22 травня, стартував 29 тур чемпіонату України у Першій лізі.

Він розпочався з матчу, в якому Лівий берег вдома приймав Металург. Господарі довели статус фаворита, здобувши впевнену перемогу.

Вони забили чотири голи протягом дев'яти хвилин наприкінці першого тайму, після чого рахунок уже не змінювався.

"Лелеки" продовжили свою безпрограшну серію, яка тепер складає сім поєдинків. Вони піднялись на другу сходинку в таблиці, що дає пряму путівку в УПЛ.

Чемпіонат України – Перша ліга
29 тур, 22 травня

Лівий берег – Металург 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 35 Воробчак, 2:0 – 40 Венделл, 3:0 – 43 Венделл, 4:0 – 44 Волошин

Нагадаємо, що чемпіоном Першої ліги достроково стала Буковина. Напередодні вона домовилась про перше літнє підписання, підсилившись перед стартом в УПЛ захисником Оболоні.

Standings provided by Sofascore
Лівий берег Металург

