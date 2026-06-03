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Азербайджанський клуб дискваліфікували з єврокубків через договірні матчі

Олег Дідух — 3 червня 2026, 16:49
Азербайджанський клуб дискваліфікували з єврокубків через договірні матчі

УЄФА ухвалив рішення відсторонити азербайджанський Туран від участі у єврокубках сезону-2026/27.

Про це повідомляє Reuters.

За підсумками минулого сезону Туран посів 3 місце в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, яке дає право на участь у кваліфікації Ліги конференцій. Проте УЄФА заявив що Туран не відповідає умовам допуску через "пряму та/або опосередковану участь у діяльності, спрямованій на організацію або вплив на результат матчу на національному чи міжнародному рівні".

Йдеться про дисциплінарну справу 2019 року, коли Федерація футболу Азербайджану довічно відсторонила від футболу 7 гравців Турана за участь у договірних матчах.

Азербайджанський клуб планує оскаржувати рішення УЄФА у спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS).

Раніше стало відомо, на якому стадіоні проводитиме свої домашні матчі в Лізі конференцій черкаський ЛНЗ.

Ліга конференцій Туран

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