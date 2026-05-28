23-річний захисник Шахтаря увійшов до символічної збірної Ліги конференцій за версією УЄФА
Було визначено символічну збірну найкращих гравців Ліги конференцій за версією УЄФА.
Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.
До списку потрапив 23-річний лівий захисник донецького Шахтаря Педро Енріке. Найбільше представництво мають переможці турніру Крістал Пелес: Ісмаїла Сарр, Максанс Лакруа, Дін Гендерсон та Адам Вортон.
Друге місце за кількістю гравців посідає делегація фіналіста ЛК Райо Вальєкано: Андрей Раціу, Флоріан Лежон й Ісі Паласон. Також до символічної команди увійшли гравці Самсунспора (Маріус Муанділмаджі ) та Страсбурга (Маршал Ґодо).
Зауважимо, що до символічної збірної ЛК за версією Sofascore увійшов центральний захисник "гірників" Валерій Бондарь.