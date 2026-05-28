23-річний захисник Шахтаря увійшов до символічної збірної Ліги конференцій за версією УЄФА

Микола Літвінов — 28 травня 2026, 23:59
Педро Енріке
ФК Шахтар

Було визначено символічну збірну найкращих гравців Ліги конференцій за версією УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.

До списку потрапив 23-річний лівий захисник донецького Шахтаря Педро Енріке. Найбільше представництво мають переможці турніру Крістал Пелес: Ісмаїла Сарр, Максанс Лакруа, Дін Гендерсон та Адам Вортон.

Друге місце за кількістю гравців посідає делегація фіналіста ЛК Райо Вальєкано: Андрей Раціу, Флоріан Лежон й Ісі Паласон. Також до символічної команди увійшли гравці Самсунспора (Маріус Муанділмаджі ) та Страсбурга (Маршал Ґодо).

Зауважимо, що до символічної збірної ЛК за версією Sofascore увійшов центральний захисник "гірників" Валерій Бондарь

