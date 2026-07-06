Вінгер збірної Іспанії відновився після травми

Вінгер Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс відновився після травми.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У неділю, 5 липня, він повернувся до тренувань у загальній групі збірної Іспанії. Очікується, шо він потрапить у заявку на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Португалії (6 липня, 22:00 за Києвом), проте навряд чи готовий вийти в основному складі.

Таким чином, вперше за час чемпіонату світу-2026 головний тренер збірної Іспанії луїс Де ла Фуенте отримав у своє розпорядження всіх гравців команди. Віктор Муньос і Єремі Піно також відновилися після своїх пошкоджень.

Нагадаємо, Вільямс отримав травму в матчі третього туру групового етапу ЧС-2026 проти Уругваю (перемога 1:0) і пропустив поєдинок 1/16 фіналу проти Австрії (перемога 3:0).