Визначились коментатори матчу Гоффенгайм – Динамо у Лізі Європи

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі 2-го туру Ліги Європи між Гоффенгаймом та київським Динамо.

Про це повідомляє MEGOGO.

Поєдинок на MEGOGO прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Похвала. О 18:45 стартує велика студія з ведучими Олександрою Кучеренко і Володимиром Кобельковим. Їхніми гостями стануть ексгравці "біло-синіх" та збірної України різних поколінь Олександр Головко і Артем Кравець.

Зазначимо, що матч Гоффенгайм – Динамо відбудеться сьогодні, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3). Напередодні головний тренер столичного колективу Олександр Шовковський розповів, що у матчі проти Гоффенгайма не зіграють двоє лідерів команди.