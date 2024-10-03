Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначились коментатори матчу Гоффенгайм – Динамо у Лізі Європи

Олексій Мурзак — 3 жовтня, 15:46
Визначились коментатори матчу Гоффенгайм – Динамо у Лізі Європи
Колаж 24 каналу

Стали відомі коментатори, які працюватимуть на матчі 2-го туру Ліги Європи між Гоффенгаймом та київським Динамо.

Про це повідомляє MEGOGO.

Поєдинок на MEGOGO прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Похвала. О 18:45 стартує велика студія з ведучими Олександрою Кучеренко і Володимиром Кобельковим. Їхніми гостями стануть ексгравці "біло-синіх" та збірної України різних поколінь Олександр Головко і Артем Кравець.

Зазначимо, що матч Гоффенгайм – Динамо відбудеться сьогодні, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3). Напередодні головний тренер столичного колективу Олександр Шовковський розповів, що у матчі проти Гоффенгайма не зіграють двоє лідерів команди.

Гоффенгайм Динамо Київ Ліга Європи-2024/25

Динамо Київ

Форвард Динамо отримав виклик до збірної Панами
Динамо – Кривбас: де дивитися матч УПЛ
12 протистоянь з Баварією та дебютне проти Гоффенгайма: як Динамо грає з німецькими клубами
Як кияни скористаються скрутним становищем суперника. 5 інтриг матчу Гоффенгайм – Динамо
Наставник Гоффенгайма: У нас є план тиску на Динамо

Останні новини