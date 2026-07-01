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Переможець Ліги конференцій очолить Ноттінгем Форест

Олександр Булава — 1 липня 2026, 19:32
Переможець Ліги конференцій очолить Ноттінгем Форест
Олівер Гласнер
ФК Шахтар Донецьк

Олівер Гласнер, який 2 червня покинув англійський Крістал Пелес, стане новим головним тренером Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

51-річний австрійський спеціаліст стане заміною Вітору Перейрі, з яким було розірвано контракт. Португалець очолював колектив з лютого та завершив сезон АПЛ на 16‑му місці з 44 очками.

Зазначається, що Гласнер залучить асистентів, з яким працював у Крістал Пелес та буде залучений до трансферних рішень.

Раніше повідомлялося, що наставник міг очолити лондонський Челсі.

За свою тренерську кар'єру попрацював асистентом у РБ Зальцбурзі, був виконувачем обов'язків головного тренера Ліферінга, а також очолював ЛАСК, Вольфсбург та Айнтрахт (привів до титулу Ліги Європи-2021/22).

Гласнер гучно грюкнув дверима у Крістал Пелес, вигравши з англійським клубом трофей Ліги конференцій-2025/26. Також із "орлами" став володарем Кубка (2024/25) та Суперкубка Англії (2025/26).

Чемпіонат Англії, АПЛ Ноттінгем Форест Олівер Гласнер

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