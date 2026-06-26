Манчестер Сіті домовився про найдорожчий трансфер в історії клубу – ЗМІ

Манчестер Сіті домовився з Ноттінгем Форест про рекордну суму для клубу за трансфер центрального півзахисника Елліота Андерсона.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, "містяни" готові заплатити за 23-річного хавбека збірної Англії близько 116 мільйонів фунтів стерлінгів (134,66 мільйона євро), що у разі досягнення угоди стане рекордним переходом в історії манчестерського клубу. Й це ще сума розрахована без додавання бонусів, з ними загальні витрати можуть стати більшими.

Також джерела видання зазначають, що у подальшому перебігу переговорів сумарний внесок за Андерсона може скласти 130 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 150.68 мільйона євро), що узагалі буде рекордом за всю історію англійського футболу.

Додамо, що англійський півзахисник виступає за Ноттінгем із липня 2024-го, коли перебрався із Ньюкасла. Відтоді провів за "червоно-білих" 92 матчі (6 голів та 11 асистів).

У сезоні-2025/26 Андерсон відзначився 4 м'ячами та 5 гольовими передачами у 50-ти іграх. За спиною Елліота також є 11 поєдинків за збірну Англії.

Відзначимо, що півзахисник Ноттінгем потрапив у заявку збірної Англії на ЧС-2026. У складі "Трьох Левів" Андерсон встиг відіграти обидва стартові матчі групового етапу цьогорічного мундіалю, а у протистоянні з Хорватією (4:2 – перемога підопічних Томаса Тухеля) 23-річний хавбек відзначився асистом.