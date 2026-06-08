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Манчестер Сіті готує нову пропозицію щодо лідера Ноттінгема

Олександр Булава — 8 червня 2026, 21:16
Манчестер Сіті готує нову пропозицію щодо лідера Ноттінгема
Елліот Андерсон
Getty Images

Манчестер Сіті готує нову пропозицію Ноттінгем Форест щодо трансферу півзахисника Елліота Андерсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Протягом певного часу хавбеком цікавився Манчестер Юнайтед, але головним претендентом на його підписання залишається Манчестер Сіті.

"Містяни" готують нову офіційну пропозицію щодо Андерсона та зберігають впевненість у можливості завершити трансфер. У клубі вважають, що сам футболіст зацікавлений у переході до їхньої команди. Сіті готовий запропонувати йому вигідний контракт і високу заробітну плату.

Раніше повідомлялось, що "лісники" вимагають за Андерсона понад 100 мільйонів фунтів.

Англійський півзахисник виступає за Ноттінгем із липня 2024-го, коли перебрався із Ньюкасла за понад 40 млн євро. Його контракт чинний до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця аж у 75 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Андерсон відзначився 4 м'ячами та 5 гольовими передачами у 50 іграх. За спиною Елліота також є 7 поєдинків за збірну Англії (без результативних дій).

Відзначимо, що півзахисник Ноттінгем потрапив у заявку збірної Англії на ЧС-2026.

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