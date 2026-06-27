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Манчестер Сіті підписав контракт із хавбеком збірної Англії – інсайдер

Олександр Булава — 27 червня 2026, 15:40
Манчестер Сіті підписав контракт із хавбеком збірної Англії – інсайдер
Елліот Андерсон
Getty Images

Манчестер Сіті завершує перехід півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

23-річний хавбек збірної Англії пройшов медичний огляд в Нью-Йорку, після якого підписав контракт до 30 червня 2031 року. Угода включає опцію продовження ще на рік.

Раніше повідомлялося, що Сіті заплатити за Андресона близько 116 мільйонів фунтів стерлінгів (134,66 мільйона євро), що стане рекордним переходом в історії манчестерського клубу. Й це ще сума розрахована без додавання бонусів, з ними загальні витрати можуть стати більшими.

Англійський півзахисник виступає за Ноттінгем із липня 2024-го, коли перебрався із Ньюкасла. Відтоді провів за "червоно-білих" 92 матчі (6 голів та 11 асистів).

У сезоні-2025/26 Андерсон відзначився 4 м'ячами та 5 гольовими передачами у 50 іграх. За спиною Елліота також є 11 поєдинків за збірну Англії.

Відзначимо, що півзахисник Ноттінгем потрапив у заявку збірної Англії на ЧС-2026. У складі "Трьох Левів" Андерсон встиг відіграти обидва стартові матчі групового етапу цьогорічного мундіалю, а у протистоянні з Хорватією (4:2 – перемога підопічних Томаса Тухеля) 23-річний хавбек відзначився асистом.

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